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राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम और गृह मंत्री ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि, बोले- देश नहीं भूलेगा बलिदान

Wed, 21 Oct 2026 10:18 AM IST
अमन मौर्या एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अमन मौर्या Updated Wed, 21 Oct 2026 10:18 AM IST
सार

राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने दिल्ली से 'ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई' बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई।

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राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले बहादुर पुलिस कर्मियों का अटूट समर्पण और सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारे देश की याद में रहेगा।
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प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, 'पुलिस स्मृति दिवस हमारे पुलिस कर्मियों के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करने का एक मौका है जो अक्सर सबसे मुश्किल हालात में भी बहुत कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने से लेकर अपराध से निपटने, आपातकाल में जवाब देने और नागरिकों की सुरक्षा पक्का करने तक, उनका योगदान बहुत कीमती है। हम उन बहादुर पुलिस कर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे दी। उनकी हिम्मत, अटूट लगन और सबसे बड़ा बलिदान हमेशा हमारे देश की याद में रहेगा।'
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अमित शाह ने मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक से देश भर में मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। 'ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई' थीम के तहत आयोजित इस बाइक रैली में नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 90 राइडर्स के साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) और सेंट्रल पुलिस ऑर्गनाइजेशन (सीपीओ) के लोग शामिल हैं।

ये राइडर्स कई राज्यों से गुजरेंगे और गुजरात के एकता नगर में अपनी यात्रा खत्म करेंगे, जहां वे 31 अक्तूबर को बड़ी एकता परेड में हिस्सा लेंगे, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने नेशनल पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर ड्यूटी के दौरान अपनी जान देने वाले पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान दिया।


कब से मनाया जाता है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस?
बता दें कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्तूबर को उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1959 में हॉट स्प्रिंग्स, लद्दाख में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों के हमले को रोकते हुए अपनी जान दे दी थी। नेशनल पुलिस मेमोरियल पर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के डायरेक्टर डॉ. महेश दीक्षित ने भी उन पुलिसवालों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान कुर्बान कर दी।

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उन्होंने बताया कि पिछले साल देश की सेवा करते हुए 154 पुलिसवाले और आजादी के बाद से 36,852 पुलिसवाले बलिदान हुए। इस दिन की अहमियत और ऐतिहासिक शुरुआत पर रोशनी डालते हुए, डॉ. दीक्षित ने 1959 में सीआरपीएफ जवानों के बहादुरी भरे बलिदान को याद किया, जिसके कारण पूरे भारत में हर साल यह दिन मनाया जाने लगा।
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