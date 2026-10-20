कोलकाता भगदड़: पूर्व वर्धमान जिले में पीड़ित परिवार से सीएम शुभेंदु ने की मुलाकात, सौंपा 25 लाख रुपए का मुआवजा

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पूर्वी बर्धमान जिले के माधवदीघी इलाके में स्थित उनके घर पर परिजनों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मेरे पास आपको सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं हैं, और न ही मेरे पास उन्हें वापस लाने की शक्ति है जो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूं। मैं आपको 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दे रहा हूंं।' सीएम हुगली जिले के आरामबाग में पियाली प्रमाणिक के घर भी जाने वाले हैं, जिनकी मौत भी कोलकाता दुर्गा पूजा की भगदड़ में हो गई थी। प्रमाणिक, तोगोर की रिश्तेदार (ननद/भाभी) थीं।बता दें कि कोलकाता के चोरबगान सार्वजनीन दुर्गा पूजा में भगदड़ की घटना में 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीएम शुभेंदु ने मुआवजे की घोषणा की थी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने 13 पीड़ित परिवारों से बातचीत की है। सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। हादसे के बाद सीएम ने पूरे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए थे। इस दौरान मृतक परिवारों को 25 लाख का मुआवजा और 1 सदस्य को नौकरी देने साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाने का एलान किया था।ममता सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि अपने पूर्ववर्ती के विपरीत, मैं इसे अपनी जिम्मेदारियों में से एक मानता हूं। उन्होंने कहा कि पहले के मामलों में, पीड़ित परिवारों को जांच के आदेश के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई सरकार 25 लाख रुपये का मुआवजा दे रही हो? सीएम ने बताया कि मुख्य सचिव ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि चोरबागन दुर्गा पूजा भगदड़ की घटना की जांच के लिए एक मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए।भगदड़ के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने शहर के पांच प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में डॉक्टरों को तैनात करने का फैसला किया है, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। विभाग ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा छुट्टी पर चल रहे आईएएस अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि 19 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक, शाम पांच बजे से सुबह छह बजे के बीच इन पांचों पंडालों में मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी।