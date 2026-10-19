'न झुकेंगे, न डरेंगे': महाराष्ट्र में पार्टी नेता को पुलिस नोटिस पर भड़की कांग्रेस, भाजपा पर क्या आरोप लगाए?

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महाराष्ट्र कांग्रेस ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर अपने नेताओं को भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि उनके पूर्व विधायक राहुल बोंद्रे पर सत्ताधारी भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया था। जब उन्होंने पाला बदलने से इनकार कर दिया, तो उन्हें उनके शैक्षणिक संस्थान से जुड़े पुलिस नोटिस भेजकर निशाना बनाया जाने लगा। विपक्षी दल ने रविवार को एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में बताया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुद बोंद्रे को फोन किया, उन्हें समर्थन का भरोसा दिया और बिना डरे लड़ने की सलाह दी। इसके बाद बोंद्रे ने भाजपा में शामिल न होने का फैसला किया।