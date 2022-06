National Herald Case: सोनिया गांधी को दोबारा समन जारी, ईडी ने 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को दोबारा समन जारी कर दिया है। अब उन्हें 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने आठ जून को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्होंने तीन सप्ताह की मोहलत मांगी थी।

बता दें कि ईडी की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी समन जारी किया जा चुका है। उन्हें 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होना है। हालांकि, इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

ED issues fresh summons to Congress president Sonia Gandhi to appear on June 23 for questioning in PMLA case: Officials