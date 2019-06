एससीओ सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगे पीएम मोदी

शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं जाएंगे। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार के पास प्रधानमंत्री के वीवीआईपी प्लेन को बिश्केक में होने वाले एससीओ सम्मेलन में जाने के लिए दो रास्ते हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान से नहीं, बल्कि ओमान, ईरान और सेंट्रल एशियन देशों से होते हुए बिश्केक जाएंगे।

MEA: Government of India had explored two options for the route to be taken by the VVIP Aircraft to Bishkek for the SCO Summit. A decision has now been taken that the VVIP Aircraft will fly via Oman, Iran and Central Asian countries on the way to Bishkek. pic.twitter.com/RKNJM8wrf7