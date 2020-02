भारत डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत को तैयार, उनका हमारे साथ होना सम्मान की बात: पीएम मोदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को दो दिन के भारतीय दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के स्वागत में ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने के लिए तैयार है। यह एक सम्मान की बात है कि वह कल अहमदाबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए हमारे साथ होंगे।

Prime Minister Narendra Modi: India looks forward to welcoming US President Donald Trump. It is an honour that he will be with us tomorrow, starting with the historic programme in Ahmedabad! (file pic) pic.twitter.com/PWlhK74MWh