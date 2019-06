मुंबई में भारी बारिश से डूबा महानगर, कई जगहों पर हुआ ट्रैफिक जाम

अंधेरी, धारावी, वसई, कांदिवली, बोरिवली समेत कई इलाकों में बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। जिसके कारण ट्रैफिक रुक-रुककर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून दिल्ली पहुंचेगा। स्काईमेट के अनुसार 24 से 36 घंटे के अंदर मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले बुधवार सुबह अंधेरी और सांताक्रूज में हल्की फुल्की बारिश हुई थी।

#Maharashtra: Rainfall leads to water logging in Dharavi area in Mumbai. pic.twitter.com/6SF17J53Mm