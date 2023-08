Big News: ओडिशा में आक्रोशित भीड़ ने थाना फूंका, गांजा तस्करी में पुलिस की संलिप्तता का कर रहे थे विरोध

ओडिशा के कंधमाल जिले में शनिवार को गुस्साई भीड़ ने गांजा की तस्करी में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस थाने में आग लगा दी। फिरिंगिया थाने में हुई इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। दक्षिणी रेंज आईजी सत्यब्रत भोई ने बताया कि भीड़ ने थाने में तोड़फोड़ की और कई दस्तावेज जला दिए।

VIDEO | An irate mob in Odisha’s Kandhamal district set a police station on fire during a protest against the alleged involvement of policemen in smuggling of ganja earlier today.