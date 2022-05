{"_id":"62901b44daf4087af532fadc","slug":"mandatory-to-state-the-quantity-of-ingredients-included-in-the-food-items-whether-non-vegetarian-or-vegetarian","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi High Court: खाद्य पदार्थों में शामिल सामग्री की मात्रा कुछ भी हो, मांसाहारी या शाकाहारी बताना अनिवार्य होगा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 27 May 2022 05:58 AM IST