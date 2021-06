महाराष्ट्र: बच्चे को स्कूल में नहीं मिला दाखिला, पिता ने दे डाली सचिवालय में बम की धमकी, गिरफ्तार

{"_id":"60d1b0488ebc3e2d6c644761","slug":"man-sends-threat-email-of-bomb-at-maha-secretariat-arrested-by-pune-police-here-you-know-the-all-matter","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930: \u092c\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0915\u094b \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092e\u093f\u0932\u093e \u0926\u093e\u0916\u093f\u0932\u093e, \u092a\u093f\u0924\u093e \u0928\u0947 \u0926\u0947 \u0921\u093e\u0932\u0940 \u0938\u091a\u093f\u0935\u093e\u0932\u092f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u092e \u0915\u0940 \u0927\u092e\u0915\u0940, \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला ना दिलाने पर एक परेशान बुजुर्ग ने महाराष्ट्र सरकार को मेल कर सचिवालय में बम रखने का दावा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने इसकी छानबीन की और वहां बम जैसा कुछ नहीं मिला।

महाराष्ट्र में अपने बच्चे के स्कूल में भर्ती ना होने से परेशान एक शख्स ने महाराष्ट्र सरकार को एक पत्र लिखकर दावा किया कि राज्य सचिवालय में एक बम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस की ओर से जांच करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ एक धोखा है। पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।



दरअसल, शख्स की उम्र 53 साल है और उसे अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके बाद शख्स ने महाराष्ट्र सरकार को एक ई-मेल लिखा, जिसमें दावा किया गया कि राज्य सचिवालय में एक बम रखा गया है। सोमवार को शख्स ने महाराष्ट्र सरकार को ई-मेल किया था।



शख्स की पहचान शैलेश शिंदे के तौर पर की गई है और शख्स को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। शैलेस शिंदे पुणे के गोरपड़ी इलाके के रहने वाले हैं। शिंदे के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे और उन्होंने स्कूल के बारे में शिकायत करते हुए कई ई-मेल मंत्रालय (राज्य सचिवालय) में मुख्यमंत्री को भेजे।



एक अधिकारी ने जानकारी दी कि शैलेश शिंदे को उसके मेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, जिसके बाद शैलेश ने राज्य गृह विभाग की ई-मेल आईडी पर एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा गया था कि मंत्रालय में बम को रखा गया है। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस को अलर्ट किया।



इसके बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज्ड स्क्वायड सचिवालय पहुंची और जांच करने लगी। हालांकि पुलिस को कुछ भी संदेहजनक सामान नहीं मिला। जब इस मामले की जांच हुई तो पता चला कि ये मामला पुणे का है। इसके बाद शैलेश को पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और सोमवार को उसे मुंबई लाया गया और पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।

