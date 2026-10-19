'सुरक्षा को नहीं दी गई प्राथमिकता': दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ पर ममता गुट का सवाल, कौन से असली गुनहगार?

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ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में हुई भगदड़ पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या 'बेस्ट ऑफ द बेस्ट दुर्गा पूजा' का सम्मान चोरबागान सर्वजनीन को देते समय, जन सुरक्षा के बजाय दिखावे को ज्यादा प्राथमिकता दी गई? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, पार्टी ने इस पूजा को दिए गए सम्मान पर सवाल उठाए। इस पूजा को 'बेस्ट लाइटिंग', 'बेस्ट पंडाल' और 'सबसे पर्यावरण-अनुकूल पूजा' के लिए भी पुरस्कार मिले थे। बता दें कि इसी जगह पर भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। सूचना और संस्कृति विभाग ने कोलकाता नगर निगम के साथ मिलकर, चोरबागन सर्वजनीन दुर्गोत्सव समिति को 'सेरार सेरा-3' (बेस्ट ऑफ द बेस्ट) देवी दुर्गा सम्मान 2026 दिया था।