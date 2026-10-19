मणिपुर को फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश?: थौबल में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक की मौत

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मणिपुर के थौबल जिले में दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। जिला प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। इन इलाकों में कुछ घरों और वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, तनाव तब शुरू हुआ जब थौबल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खंगाबोक गांव (जो इंफाल से लगभग 25 किमी दक्षिण में है) में कुछ लोगों ने कथित तौर पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहां रविवार रात एक कार्यक्रम (कॉन्सर्ट) चल रहा था।