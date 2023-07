Congress: 'मणिपुर के लोगों के साथ है कांग्रेस'; खरगे-वेणुगोपाल ने पूर्वोत्तर के पार्टी नेताओं संग किया मंथन

मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। इस बीच, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक की। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मणिपुर के हालात को लेकर मंथन किया गया। वहीं, बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव-संगठन केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का स्टैंड भी साफ किया। बता दें कि ये बैठक हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे के बाद हो रही है।

#WATCH | KC Venugopal, Congress General Secretary-Organisation speaks on the meeting with party leaders from the northeast held in Delhi today



और पढ़ें



"Congress stands in solidarity with the people of Manipur," he says.



विपक्षी एकता की कवायद पर भी बोले वेणुगोपाल

इस दौरान कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने विपक्षी एकता की चल रही कवायद पर भी बयान दिया। उन्होंने बेंगलुरू में होने वाली विपक्ष की बैठक को पटना बैठक की सार्थक निरंतरता बताया।



इससे पहले, खबर आई थी कि मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और उनकी रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस 15 जुलाई को मंथन करेगी। इस दौरान कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। "Congress stands in solidarity with the people of Manipur," he says. pic.twitter.com/YAKYfUSAcn — ANI (@ANI) July 15, 2023 इस दौरान कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने विपक्षी एकता की चल रही कवायद पर भी बयान दिया। उन्होंने बेंगलुरू में होने वाली विपक्ष की बैठक को पटना बैठक की सार्थक निरंतरता बताया।इससे पहले, खबर आई थी कि मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और उनकी रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस 15 जुलाई को मंथन करेगी। इस दौरान कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी।

विज्ञापन