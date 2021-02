तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा बोलीं-मेरी सुरक्षा पर संसाधन बर्बाद मत करो, बीएसएफ जवान वापस बुलाओ

सार सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली में अपने निवास के बाहर तैनात किए गए तीन बीएसएपफ जवानों को वापस बुलाने के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है।



बता दें, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर मांग की है कि बीएसएफ के जवानों को उनके घर के बाहर से वापस बुला लिया जाए। मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी सुरक्षा की मांग नहीं की है। उन्होंने यह पत्र ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर बीएसएफ की तैनाती कर उनकी जासूसी करवाई जा रही है। उन्होंने मांग की कि ये तैनाती हटाई जाए।

Don't waste resources on protecting just me, protect everybody. I don't need anything special, I don't take security. If you're surveilling me, ask me&I'll tell you. Indian democracy is already under threat, don't make us feel like we're living in Russian Gulag: Mahua Moitra,TMC pic.twitter.com/UhH4MunffZ