PM Modi Birthday : महुआ मोइत्रा की पीएम मोदी को शुभकामना, पर विलुप्त चीतों की आड़ में कसा यह तंज

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही तंज भी कसा है। मोइत्रा अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती रहती हैं और आज के मौके पर भी ट्वीट कर छींटाकशी में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया।

Happy birthday to our Honourable Prime Minister - may he look out for our rapidly extinguishing constitional protections much the same way as he does for extinct cheetahs.