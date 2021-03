एक और विवाद: देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने पर भाजपा का सवाल, जारी किया 15 फरवरी का वीडियो

शरद पवार पर पलटवार करते हुए भाजपा के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडिया साझा कर अस्पताल में होने के तथ्य पर सवाला उठाए। इसके बाद अनिल देशमुख ने भाजपा के आरोपी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ फैला रही है। उन्होंने अस्पताल से वापस आने के बाद प्रेसवार्ता संबोधित की थी।

A few journalists were waiting for me at the hospital gate after I got discharged on 15th February. I was feeling low and weak so I sat on the chair there and responded to their questions. Then I went straight to my car and went home: Maharashtra HM Anil Deshmukh pic.twitter.com/N9DKJPfUg3