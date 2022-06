PM Modi in Maharashta: महाराष्ट्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण किया

संत तुकाराम शिला मंदिर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने संत तुकाराम मंदिर में संत तुकाराम महाराज के दर्शन किए। साथ ही, संत तुकाराम शिला मंदिर का लोकार्पण भी किया। बता दें कि पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से पुणे पहुंचे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनकी आगवानी की। इस दौरान भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे।

Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi offered prayers to Sant Tukaram Maharaj at Sant Tukaram temple in Pune and inaugurated a shila temple here. pic.twitter.com/N5HZCTfMa0