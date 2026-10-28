महाराष्ट्र: सुनेत्रा पवार ने जीशान पर जताया भरोसा, बाबा सिद्दीकी के बेटे को सौंपी मुंबई अध्यक्ष पद की कमान

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नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बुधवार को विधान परिषद सदस्य जीशान सिद्दीकी को मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। जीशान दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे और मुंबई में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।