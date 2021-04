महाराष्ट्र: सोलापुर एयरपोर्ट के पास देर रात लगी आग, घटनास्थल पर दमकल की चार गाड़ियां मौजूद

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सोमवार देर रात एयरपोर्ट के पास भीषण आग लग गई। मौके पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की चार गाड़ियां पहुंच गई है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

Maharashtra: Fire broke out near Solapur Airport late at night. Four fire tenders at the spot pic.twitter.com/qYn10tAlQV