{"_id":"62893abf738e2c23347eb9af","slug":"maharashtra-college-going-girl-stabbed-to-death-by-jilted-suitor-in-aurangabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"महाराष्ट्र: औरंगाबाद में 18 वर्षीय छात्रा की दिनदहाड़े कॉलेज के पास चाकू मारकर हत्या","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, औरंगाबाद। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 22 May 2022 12:47 AM IST