महाराष्ट्र चुनाव : बागियों को मनाने की कोशिश में जुटेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा है कि वह बागियों को मनाने की कोशिश करेंगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम बागी प्रत्याशियों से अपना नामांकन वापस लेने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन की सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अगर वे नहीं माने तो हमारे गठबंधन में उन्हें कोई भी पद या स्थान नहीं मिलेगा।

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis: I am confident the Aditya Thackeray will win by a very huge margin in the elections and we will see him with us in the assembly. https://t.co/J63ZQNvqvC pic.twitter.com/HOGciJH2L7