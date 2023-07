IMD: महाराष्ट्र और गुजरात में तेज बारिश, रसायनी पुलिस स्टेशन में भरा पानी; इन जिलों में NDRF की टीमें तैनात

#WATCH | Maharashtra: Raigad's Rasayani police station witnessed severe waterlogging due to heavy rainfall.



IMD has issued a ‘Red’ alert for Palghar, Raigad for July 19. An 'Orange' alert has been issued for Thane, Mumbai and Ratnagiri.(Video source: Raigad SP Somnath Gharge) pic.twitter.com/w1B3GyEdFb — ANI (@ANI) July 19, 2023 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के अधिकारियों ने बताया कि आज भारी बारिश को देखते हुए पालघर और रायगढ़ (महाड) में एनडीआरएफ की एक-एक टीम तैनात की गई है।वहीं, गुजरात में पहले बिपरजॉय और अब तेज बारिश ने आफत मचा रखी है। तेज बारिश के मद्देनजर यहां के गिर सोमनाथ, कच्छ, नवसारी, वलसाड, अमरेली और राजकोट में एनडीआरएफ की एक-एक टीम तैनात की गई है।