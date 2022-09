Bengaluru Flood : सत्ता छोड़ दें बोम्मई, हम बेंगलुरु की बाढ़ का हल निकाल देंगे, शिवकुमार ने दी सीएम को चुनौती

बेंगलुरु में भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा व कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। सीएम बोम्मई ने सिलीकॉन सिटी में आई बाढ़ के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सीएम बसवराज बोम्मई को चुनौती दी है कि वे सत्ता छोड़ दें और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें, हम समस्या हल कर देंगे। उधर, सीएम बोम्मई ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लिया। राज्य के आईटी मंत्री ने आज आई कंपनियों की बैठक बुलाई है। बाढ़ के कारण कर्मचारियों को ट्रैक्टरों से दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है।

Tamil Nadu | He (Karnataka CM & BJP leader Basavaraj Bommai) has the government... leave your power & let there be a President rule. We will come to power & solve the problem (of waterlogging in Bengaluru): Karnataka Congress president DK Shivakumar, on Karnataka CM's remark https://t.co/CTpPUveOIe pic.twitter.com/HhIdeAB778