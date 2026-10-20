हादसे से सबक?: भगदड़ के बाद शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, कोलकाता में पांच प्रमुख पूजा पंडालों में डॉक्टर तैनात

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नील रतन सरकार (एनआरएस) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों को पास के संतोष मित्रा स्क्वायर में तैनात किया जाएगा, जबकि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टरों की टीम ताला प्रत्यय पूजा पंडाल में तैनात रहेगी। मेडिकल कॉलेज, कोलकाता की टीमें मशहूर कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा को संभालेंगी, नेशनल मेडिकल कॉलेज की टीमें एकडालिया एवरग्रीन में तैनात होंगी और एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर चेतला अग्रानी पंडाल में ड्यूटी पर रहेंगे।भगदड़ के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कतास्वास्थ्य विभाग ने शहर के प्रमुख अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे त्योहार के दौरान अपने इमरजेंसी विभागों को पूरी तरह से चालू रखें। आदेश में कहा गया है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन और एनेस्थेटिस्ट को मौजूद रहना होगा, ताकि किसी बड़े हादसे की स्थिति में ट्रॉमा मामलों के लिए बिना किसी देरी के इमरजेंसी सर्जरी की जा सके। बता दें कि शनिवार को बारिश के बीच भीड़ बढ़ने के कारण उत्तरी कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए।उत्तर 24 परगना के स्वास्थ्य प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में जुटने वाली भारी भीड़ और टाकी में होने वाले मूर्ति विसर्जन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्क रहें। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी से निकाला जाना या निलंबित किया जाना शामिल हो सकता है।