फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   kolkata stampede durga puja doctors deployment west bengal

हादसे से सबक?: भगदड़ के बाद शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला, कोलकाता में पांच प्रमुख पूजा पंडालों में डॉक्टर तैनात

Tue, 20 Oct 2026 09:50 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
पीटीआई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल Published by: अमन मौर्या Updated Tue, 20 Oct 2026 09:50 AM IST
सार

कोलकाता के चोरबागान पंडाल में मची भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। शहर के पांच प्रमुख पूजा पंडालों में डॉक्टरों की तैनाती की गई है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

विज्ञापन
kolkata stampede durga puja doctors deployment west bengal
कोलकाता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने, भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद, शहर के पांच प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों में डॉक्टरों को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सभी प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा छुट्टी पर चल रहे आईएएस अधिकारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि 19 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक, शाम पांच बजे से सुबह छह बजे के बीच इन पांचों पंडालों में मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: 'सुरक्षा को नहीं दी गई प्राथमिकता': दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ पर ममता गुट का सवाल, कौन से असली गुनहगार?
विज्ञापन


किस अस्पताल को कहां मिली जिम्मेदारी?
नील रतन सरकार (एनआरएस) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों को पास के संतोष मित्रा स्क्वायर में तैनात किया जाएगा, जबकि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टरों की टीम ताला प्रत्यय पूजा पंडाल में तैनात रहेगी। मेडिकल कॉलेज, कोलकाता की टीमें मशहूर कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा को संभालेंगी, नेशनल मेडिकल कॉलेज की टीमें एकडालिया एवरग्रीन में तैनात होंगी और एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर चेतला अग्रानी पंडाल में ड्यूटी पर रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


भगदड़ के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता

स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
स्वास्थ्य विभाग ने शहर के प्रमुख अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे त्योहार के दौरान अपने इमरजेंसी विभागों को पूरी तरह से चालू रखें। आदेश में कहा गया है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन और एनेस्थेटिस्ट को मौजूद रहना होगा, ताकि किसी बड़े हादसे की स्थिति में ट्रॉमा मामलों के लिए बिना किसी देरी के इमरजेंसी सर्जरी की जा सके। बता दें कि शनिवार को बारिश के बीच भीड़ बढ़ने के कारण उत्तरी कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए।

ये भी पढ़ें: मणिपुर को फिर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश?: थौबल में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक की मौत

उत्तर 24 परगना के स्वास्थ्य प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में जुटने वाली भारी भीड़ और टाकी में होने वाले मूर्ति विसर्जन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्क रहें। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी से निकाला जाना या निलंबित किया जाना शामिल हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed