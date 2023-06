Kolkata: जंजीर से बंधे बंदर को पीटने का वीडियो देख नाइटक्लब पर भड़के लोग, पेटा इंडिया ने बताया "भयावह क्रूरता"

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से साझा किया गया है, जिसमें कई यूजर्स कोलकाता पुलिस को भी टैग कर रहे थे और शहर के पॉश कैमक स्ट्रीट एरिया में स्थित नाइटक्लब टॉय रूम के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे।



पेटा इंडिया ने भी इसे "भयावह क्रूरता" करार दिया और कहा कि उसकी टीम मामले पर काम कर रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद नाइटक्लब ने बयान जारी कर जानवरों के खिलाफ क्रूरता के इस कृत्य में किसी भी भूमिका से इनकार किया।

नाइटक्लब ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, यह उन सभी के लिए एक संदेश है, जो बंदर के वीडियो से नाराज/आहत/परेशान हैं। हम सूचित करना चाहते हैं कि टॉय रूम की बंदरों या मदारियों को रेस्तरां परिसर में बुलाने में कोई भूमिका नहीं थी।



So #ToyRoomKolkata brought in this tiny monkey for its circus-themed night. Nothing, absolutely nothing can be more inhumane than this. @PetaIndia @Manekagandhibjp @AnushkaSharma @swastika24 @KolkataPolice @MamataOfficial @ParveenKaswan @ToyRoomLondon @PTI_News @ttindia pic.twitter.com/g57qZv12Q9