केरलम में ममता शर्मसार: मां के सामने प्रेमी ने घोंट दिया था बच्ची की गला, तीन साल बाद गिरफ्तार; कैसे खुली पोल?

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पुलिस के मुताबिक, 2023 में अपने पति इसक्की के साथ विवाद के बाद मंजू उसे छोड़कर अपनी नन्ही बेटी के साथ अलाप्पुझा चली गई थी। जब वह कलारकोडे में एक दुकान पर बैठी थी तो सिवन नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और दोनों की देखभाल करने की पेशकश की। इसके बाद मंजू, सिवन के साथ चंगनासेरी चली गई, जहां वे बच्ची के साथ एक दुकान के बरामदे में रहने लगे।पुलिस ने बताया कि अगस्त 2023 की एक रात, सोते समय बच्ची रोने लगी। आरोप है कि सिवन को गुस्सा आ गया और उसने बच्ची का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए, सिवन और मंजू ने उसके छोटे भाई शक्ति को बुलाया। आरोप है कि तीनों ने मिलकर शक्ति के स्कूटर पर शव को रखा और वलंजावट्टम के दलदली इलाके में फेंक दिया, जिसके बाद वे वहां से चले गए। यह मामला तब सामने आया जब मंजू बिना बच्ची के पलक्कड़ स्थित अपनी कॉलोनी वापस लौट आई। वह मीनाक्षीपुरम पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत, मीनकारा बांध के पास स्थित चेम्मानाथोडु अनुसूचित जनजाति कॉलोनी की रहने वाली थी, जहां वह एक कॉलोनी प्रमोटर के रूप में भी काम करती थी।जब स्थानीय कॉलोनी प्रमोटर ने उससे लापता बच्चे के बारे में पूछा, तो मंजू कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद प्रमोटर ने मीनाक्षीपुरम पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने उससे पूछताछ की और हत्या का खुलासा किया। मीनाक्षीपुरम पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान, मंजू ने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया। बाद में, पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ के लिए पुलिकीझ पुलिस थाने ले गई। पथानामथिट्टा जिला पुलिस प्रमुख आर आनंद के निर्देशन में पुलिस इस मामले के पहले और दूसरे आरोपी (सिवन और शक्ति) की तलाश कर दी है। तीसरी आरोपी मंजू को अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।