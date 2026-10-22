केरलम में टला बड़ा हादसा: परासला के पास पटरी से उतरा बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का इंजन, ट्रैक बाधित

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रेलवे ने बताया कि ट्रेन के रुकने पर पता चला कि उसका इंजन पटरी से उतर गया है। सदर्न रेलवे ने एक बयान में कहा कि सभी यात्री और रेलवे कर्मचारी सुरक्षित हैं। रेलवे ने बताया कि ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत एक दूसरा इंजन (रिलीफ लोकोमोटिव) मंगाया गया। साथ ही, बहाली का काम शुरू करने और रेल सेवाओं को फिर से बहाल करने के लिए कर्मचारियों और जरूरी सामान के साथ एक 'एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन' (एआरटी) को मौके पर भेजा गया। अपने ताजा अपडेट में, सदर्न रेलवे ने बताया कि बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस, जिसने 20 अक्तूबर को बिलासपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी, अब नेय्यातिनकारा में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। नेय्यातिनकारा और तिरुनेलवेली के बीच का हिस्सा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है।परासला रेलवे स्टेशन के पास बहाली के काम के कारण, गुरुवार को चलने वाली छह पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर, नागरकोइल जंक्शन-कोल्लम जंक्शन पैसेंजर, नागरकोइल जंक्शन-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ पैसेंजर, कोल्लम जंक्शन-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर और तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर शामिल हैं। कन्याकुमारी से सुबह 3:45 बजे रवाना होने वाली कन्याकुमारी-मंगलुरु सेंट्रल परशुराम एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन सुबह सात बजे रवाना होगी, यानी इसमें 3 घंटे 15 मिनट की देरी होगी। सदर्न रेलवे ने ट्रेन सेवाओं के बारे में ताजा जानकारी चाहने वाले यात्रियों के लिए 9188241681, 9188523905 और 8590137970 जैसे अस्थायी संपर्क नंबर जारी किए हैं। यह घटना उस समय हुई जब इस इलाके में भारी बारिश हो रही थी।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम जिले के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था, जिसमें बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा, 22 अक्तूबर से 25 अक्तूबर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।