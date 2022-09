Kerala : राज्यपाल आरिफ मोहम्मद व केरल सरकार में बढ़ी तकरार, कन्नूर हमले का वीडियो जारी कर सीएम को घेरा

केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। खान ने आज आरोप लगाया कि उन पर कन्नूर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ। उधर, केरल सरकार ने कहा है कि राज्यपाल सिर्फ कुछ समय के लिए विधेयकों को रोक सकते हैं, अनिश्चितकाल के लिए नहीं।

Whatever happened with me (physical attack) in Kannur had happened in presence of many police personnel. In the video from then, you can see a senior political functionary, who's now in CM office, preventing police from acting: Kerala Governor AM Khan, in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/yYesn6ntzS