Kerala: फ्लाइट में केरल के मुख्यमंत्री विजयन पर हमले का आरोप, सीपीएम सांसद ने डीजीसीए को लिखा पत्र 

सोना तस्करी मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब सामने आया है कि फ्लाइट में विजयन पर हमला भी किया गया। सीपीएम नेता व सांसद डॉ. वी सिवादासन ने नागर विमानन महानिदेशक(DGCA) को पत्र लिखकर जांच की मांग की है।

Watch senior @cpimspeak leader and ruling front LDF's convenor EP Jayarajan manhandling youngsters who raised slogans against CM @pinarayivijayan who stands exposed in the gold and currency smuggling scam. This is how the Marxists deal with dissent. Shame! #Resignpinarayi pic.twitter.com/MJsrPHclOU