आनंद शर्मा ने कहा कि बीती रात डाला गया छापा बीजेपी द्वारा आयोजित था। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में नकदी और संसाधनों का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कल रात डाली गई रेड चुनाव आयोग और पुलिस द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों द्वारा डाली गई थी। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि वह घर जहां छापेमारी की गई वह घर भी बीजेपी का था और उस घर में रहने वाला किरायेदार भी भारतीय जनता पार्टी का ही था।

Delegation of the Congress met EC. We submitted a detailed memorandum about malpractices of BJP & how the central govt with the help of central agencies, including IT dept, is trying to subvert free & fair elections in Karnataka: Anand Sharma, Congress #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/zep1Wad4YL