जेएनयू बवाल : विपक्ष ने सरकार को घेरा, राहुल गांधी, केजरीवाल जानें किसने क्या कहा

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) कैंपस में रविवार शाम को जमकर बवाल हुआ और मारपीट में छात्र संघ अध्यक्ष आइश घोष का सिर फट गया है। छात्र संघ का दावा है कि यह बवाल लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुआ है। इस हिंसा में दोनों छात्र संगठनों के करीब 25 छात्र घायल हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की अध्यक्ष आइश घोष और शिक्षक सुचित्रा सेन को भी गंभीर चोटें आई हैं।

The brutal attack on JNU students & teachers by masked thugs, that has left many seriously injured, is shocking.



The fascists in control of our nation, are afraid of the voices of our brave students. Today’s violence in JNU is a reflection of that fear.



#SOSJNU pic.twitter.com/kruTzbxJFJ — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 5, 2020

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि नकाबपोश ठगों द्वारा जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों पर क्रूर हमला किया गया है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, यह चौंकाने वाला है।



हमारे राष्ट्र के नियंत्रण में फासीवादी, हमारे बहादुर छात्रों की आवाज से डरते हैं। जेएनयू में आज की हिंसा उसी डर का प्रतिबिंब है।

I am so shocked to know abt the violence at JNU. Students attacked brutally. Police shud immediately stop violence and restore peace. How will the country progress if our students will not be safe inside univ campus? — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 5, 2020

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेएनयू में हिंसा से काफी हैरान हूं। छात्रों पर बुरी तरह से हमला किया गया है। पुलिस को तुरंत हिंसा रोककर शांति कायम रखनी चाहिए। अगर कैंपस के भीतर भी छात्र सुरक्षित नहीं हैं, तो देश कैसे तरक्की करेगा।



दिल्ली सरकार ने कहा है कि जेएनयू कैंपस की स्थिति को देखते हुए सात एंबुलेंस भेजी गई हैं जबकि 10 एंबुलेंस स्टैंडबाय पर हैं। कैंपस में भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है।

Masked attackers entered JNU while law enforcers stood by. This video is what RSS/BJP want to convert India to. They will not be allowed to succeed. pic.twitter.com/ymFuygoMxl — Sitaram Yechury (@SitaramYechury) January 5, 2020

सीपीआई—एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सत्ता पक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेएनयू से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एबीवीपी के गुंडों ने प्रशासन के साथ हिंसा की और उन्होंने छात्रों व शिक्षकों के साथ मारपीट भी की। यह सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा सुनियोजित हमला था।



उन्होंने कहा कि मास्क पहने लोग जेएनयू में दाखिल हुए जबकि कानून लागू करने वाले वहां खड़े थे। यह वीडियो दिखाता है कि आरएसएस और भाजपा भारत को बदलना चाहते हैं। मगर वे सफल नहीं होंगे।

मोदी जी और अमित शाह जी की आख़िर देश के युवाओं और छात्रों से क्या दुश्मनी है?



कभी फ़ीस वृधि के नाम पर युवाओं की पिटाई, कभी सविंधान पर हमले का विरोध हो तो छात्रों की पिटाई।



आज जवाहर लाल नेहरू में हिंसा का नंगा नाच हो रहा है और वो भी सरकारी संरक्षण में!



हमारा वक्तव्य- pic.twitter.com/igv9ALaI9K — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) January 5, 2020