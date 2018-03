{"_id":"59dd882d4f1c1b74698b528c","slug":"jammu-kashmir-encounter-bandipora-hajin-two-armymen-lost-life-2-terrorists-gunned-down","type":"story","status":"publish","title_hn":"JK: \u092c\u093e\u0902\u0926\u0940\u092a\u0941\u0930\u093e \u092e\u0941\u0920\u092d\u0947\u0921\u093c \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093e\u0930\u0947 \u0917\u090f \u0926\u094b \u0906\u0924\u0902\u0915\u0940, \u090f\u092f\u0930\u092b\u094b\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0926\u094b \u0915\u092e\u093e\u0902\u0921\u0930 \u092d\u0940 \u0936\u0939\u0940\u0926","category":{"title":"India News","title_hn":"\u092d\u093e\u0930\u0924","slug":"india-news"}}

J&K: IAF Garuda Force personnel Sergeant Milind Kishor & Corporal Nilesh Kumar Nayar, who lost their lives in #Bandipora encounter. pic.twitter.com/Pj2NfYAbS3 — ANI (@ANI) October 11, 2017

#UPDATE 2 personnel who lost their lives in Bandipora (J&K) encounter were from IAF's Garuda Force & were with Army for operational training — ANI (@ANI) October 11, 2017

#FLASH: 2 Army men have lost their lives during encounter in Bandipora's Hajin (J&K). Total 2 terrorists gunned down. Ops continue. pic.twitter.com/TyXnekh7cc — ANI (@ANI) October 11, 2017

जम्मू कश्मीर में हुए एक एनकाउंटर में दो जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं इस एनकाउंटर में दो आतंकवादी भी मारे गए हैं। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ बांदीपुरा के हजिन इलाके में हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, जिन जवानों की जान गई वे इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ फोर्स के थे। दोनों आर्मी के साथ ट्रेनिंग पर थे। शहीद होने वाले कमांडर्स के नाम मिलिंद किशोर और नीलीश कुमार नाय्यर है।पढ़ें:इससे पहले दस अक्टूबर को कुपवाड़ा जिले में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसको जवानों ने नाकाम कर दिया था। आतंकी अपने हथियार छोड़ पीओके भागने में सफल रहे थे। इलाके की तलाशी के दौरान सेना को घटनास्थल से दो एके 47 राइफल, चार मैगजीन, 60 राउंड, एक पिस्तौल समेत अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ था।इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई थी जिसमें तीन आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। मारे गए दो आतंकी हिजबुल और एक लश्कर का था। उनकी पहचान आबिद, जाहिद मीर और इरफान के रूप में हुई थी।