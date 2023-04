Indian Navy: चीन-पाकिस्तान का गठजोड़ खतरनाक, नौसेना प्रमुख बोले- हिंद महासागर में बढ़ रही चुनौती

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का कहना है कि आत्मनिर्भरता की तरफ से नौसेना तेजी से कदम बढ़ा रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौती पर भी नौसेना प्रमुख ने अपनी बात रखी और कहा कि हिंद महासागर में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। नौसेना प्रमुख ने ये भी कहा कि हिंद महासागर में सर्विलांस बढ़ाया गया है।

#WATCH | Navy Chief Admiral R Hari Kumar speaks on how the Pakistan Navy fits into a threat perception profile pic.twitter.com/vAr38iRGp2