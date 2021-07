दिल्ली: चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर जश्न, लेफ्ट फ्रंट और डीएमके के नेता हुए शामिल

CPIM's Sitaram Yechury, CPl's D Raja, Lok Sabha MP S.Senthilkumar, G. Devarajan, Secy, Central Committee of All India Forward Bloc & Du Xiaolin, Counselor, International Dept, CPC, participated in a Chinese Embassy event y'day to mark the centenary of Chinese Communist Party(CPC) pic.twitter.com/oAJReO1SCN