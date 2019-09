अरुणाचल: चीन सीमा पर वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी सेना की माउंटेन कोर, 5000 जवान होंगे शामिल

खास बातें अरुणाचल प्रदेश में भारतीय थल सेना की माउंटेन कोर और वायुसेना चीन सीमा के नजदीक एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें सेना और वायुसेना के लगभग 5000 जवान हिस्सा लेंगे।

Indian Army troops along with Air Force will carry out a massive war game in Arunachal Pradesh in October where Forces will be deployed to practice real war-like situation on Eastern Front



Read @ANI Story | https://t.co/4H0G7VinFP pic.twitter.com/cNtVsXINAz