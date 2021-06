कोरोना: देश में 54 दिन बाद सबसे कम 1.27 लाख नए मामले, बीते 24 घंटे में 2795 मरीजों ने गंवाई जान

India reports 1,27,510 new #COVID19 cases, 2,55,287 discharges & 2,795 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,81,75,044

Total discharges: 2,59,47,629

Death toll: 3,31,895

Active cases: 18,95,520



Total vaccination: 21,60,46,638