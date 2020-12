किसान आंदोलन में चोरी हुआ महिला का सैंडल, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग, जानिए क्या है वजह

विज्ञापन

Unacceptable...this is clear political vendetta by Modi Govt #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/u9SYYEUPrr — Rishi Bagree (@rishibagree) December 7, 2020

Home ministry kindly look into this ,it is too far urgent.#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/320aTdjyw5 — PROUD INDIAN (@uraj7777) December 7, 2020

This is not acceptable Pls keep politics aside, and 🙏 #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/WRTFSG9iN7 — Trend Around Us (@trendarounduss) December 7, 2020

I Strongly Demand For CBI enquiry #गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो — कुंवर अजयप्रताप सिंह Ajay Pratap Singh (@iSengarAjayy) December 7, 2020

NIA officers preparing list of people to be interrogated for finding stolen sandals...#गीता_भाटी_का_सैंडल_वापस_करो pic.twitter.com/lOaaNIechQ — kidzone (@pinku_046) December 7, 2020

नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन में शामिल एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला अपने सैंडल खोने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। इतना नहीं कुछ यूजर्स ने तो महिला के सैंडल के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग तक कर डाली। आइए बताते हैं कि क्या है पूरा मामला...वीडियो में महिला खुद को किसान आंदोलन में शामिल किसान एकता संघ की महिला मोर्चा विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर गीता भाटी बताती नजर आ रही है। किसान आंदोलन में शामिल महिला नेता गीता भाटी की सैंडल गायब हो गई। गीता भाटी ने सरकार पर सैंडल गायब कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘मेरी सैंडल सरकार और पुलिस की साजिश के तहत गायब हुई है।वीडियो में महिला नेता कहती नजर आती है कि मेरी सैंडल सरकार और पुलिस की मिलीभगत से मेरे पैरों सैंडल छीन लिए गए ताकि मैं आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकूं। सरकार मेरे सैंडल गायब कर मुझे दबाना चाहती है। मैं नंगे पैर ही आगे की लड़ाई लड़ूंगी। एफआईआर दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। वैसे भी किसानों के पास खाने को नहीं है, जैसे-तैसे कर मैंने सैंडल ली, वो भी इस सरकार ने छीन लिए अब कौन सैंडल वापस करेगा। ये सरकार मेरे सैंडल वापस करे। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर मजे ले रहे है। दिन भर गीता भाटी के सैंडल वापस करो ट्रेंड करता रहा।इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मीम की बौछार होने लगी।एक यूजर ने एक मीम शेयर करते हुए लिखा कि अब चोरी की चप्पल खोजने के लिए एनआई की टीम संदिग्ध लोगों की सूची तैयार करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि गीता भाटी की सैंडल चोरी होने के मसला अब विश्वस्तर पर उठाया जा रहा है ये कोई आम मसला नहीं अब दुनियाभर में गीता भाटी की सैंडल के लिए आवाज उठेगी। जबकि एक और यूजर ने लिखा कि हमारी मांग है कि इस मसले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।