वोटर लिस्ट से नाम कटने पर घमासान: चिदंबरम बोले- टीवीके की जीत और डीएमके की हार का कारण यही नहीं; फिर क्या?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चिदंबरम ने देशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस का रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आगे की रणनीति कांग्रेस कार्यसमिति और इंडिया गठबंधन की बैठकों में तय होगी। इसमें संसद में उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाने जैसे विकल्पों पर फैसला हो सकता है। यह विवाद ऐसे समय चल रहा है जब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र में बदलाव जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं।चिदंबरम का बयान चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम हटाने और जोड़ने से जुड़े कुछ फैसलों और निर्देशों पर मतभेद की खबरों के बीच आया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन मतभेदों को लेकर कहा है कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय आना सामान्य बात है। आयोग के मुताबिक, उसके सभी आदेश कानूनी आधार रखते हैं और तय वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जारी किए जाते हैं। यानी एक तरफ विपक्ष चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं आयोग अपने फैसलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत बता रहा है।कांग्रेस नेता चिदंबरम ने तमिलनाडु में दोबारा चुनाव कराने की मांग को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि संविधान पूरे हो चुके चुनावों में दोबारा चुनाव कराने की अनुमति नहीं देता। इसके बजाय उन्होंने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े दूसरे कदमों में बदलाव की मांग रखी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में एसआईआर तत्काल रोका जाना चाहिए और कथित तौर पर हटाए गए मतदाताओं के नाम वापस जोड़े जाने चाहिए।कांग्रेस नेता ने कहा कि देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और कारैकुडी में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने 20 राज्यों में कथित तौर पर हटाए गए 13.3 करोड़ नामों को बहाल करने की मांग उठाई, खास तौर पर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया। हालांकि, तमिलनाडु चुनाव के संदर्भ में उनका रुख अलग है।