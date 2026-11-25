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आईसीएमआर-एनआईएन ने 2023 से 2025 के बीच देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 183 जिलों में यह सर्वेक्षण किया। इसके तहत 81 हजार से अधिक परिवारों के दो लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। अलग-अलग आयु और लिंग वर्गों में पोषण की स्थिति जानने के लिए 1.7 लाख से अधिक रक्त नमूनों की जांच की गई।सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि विटामिन बी12 की कमी केवल किशोरों की समस्या नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में कामकाजी उम्र के महिला और पुरुष भी इसकी चपेट में हैं। सर्वेक्षण के नतीजे देश में खानपान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को लेकर व्यापक स्तर पर ध्यान देने की जरूरत भी रेखांकित करते हैं।सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों की 66.5 फीसदी किशोरियों में विटामिन बी12 की कमी मिली, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 61.7 फीसदी रहा। किशोर लड़कों में इसके उलट शहरी क्षेत्रों में 68.6 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 65.3 फीसदी में कमी पाई गई। यानी यह समस्या ग्रामीण और शहरी, दोनों आबादी में व्यापक है।पांच से नौ साल के 46.5 फीसदी बच्चों और 12 से 59 महीने के 37.3 फीसदी बच्चों में भी इसकी कमी मिली। 20 से 59 साल की 55.2 फीसदी और 60 साल से अधिक उम्र की 41.2 फीसदी महिलाओं में विटामिन बी12 का स्तर कम पाया गया।गर्भवती महिलाओं में भी विटामिन बी12 की कमी का स्तर काफी अधिक मिला है। सर्वेक्षण के अनुसार, 63.1 फीसदी गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी पाई गई, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं में यह आंकड़ा 51.8 फीसदी रहा। आईसीएमआर ने रक्त में विटामिन बी12 का स्तर 203 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर से कम होने पर इसे कमी की श्रेणी में रखा है।