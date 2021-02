गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया : दोहरी नागरिकता को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव नहीं

गृह मंत्रालय ने मंगवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि विदेशों में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि बीते दो सालों व चालू साल में भूटान, चीन व म्यांमार सीमा से घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई। वहीं भारत-पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ के 61, बांग्लादेश सीमा से 1045, नेपाल सीमा से 63 मामले सामने आए।

The number of cases of infiltration border-wise, reported during the last 2 years & current year are - 61 at India-Pakistan border, 1045 at India-Bangladesh border, 63 at India-Nepal border and nil infiltrations at India-Bhutan, India-Myanmar and India-China border: MHA in LS