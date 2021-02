गृह मंत्री अमित शाह ने कहा-उत्तराखंड के हालात पर 24 घंटे केंद्र सरकार रख रही नजर

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने व उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर लोकसभा में बयान दिया। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री स्वयं राज्य के हालात पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय 24 घंटे स्थिति की निगरानी कर रहा है। राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

गृह मंत्री ने सदन को बताया कि हादसे के वक्त एनटीपीसी के प्रोजेक्ट स्थल की सुरंग से 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसी तरह 15 लोगों को ऋषिगंगा परियोजना स्थल से बचाया गया। एनटीपीसी की दूसरी सुरंग में 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।

Central Govt is monitoring the situation, PM himself is monitoring it. Both the control rooms of the Home Ministry are monitoring the situation round the clock & the state is being provided with all the possible help: Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha#Uttarakhand