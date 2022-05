{"_id":"628afa90f4b4a82be3000dac","slug":"heavy-rain-in-delhi-heavy-rain-thunderstorms-in-delhi-affecting-flights-from-the-airport-passengers-sitting-in-buses","type":"story","status":"publish","title_hn":"Heavy Rain in Delhi : दिल्ली में आंधी के साथ भारी वर्षा, 58 उड़ानें लेट, दो निरस्त, कुप्रबंधन से सैकड़ों यात्री बेहाल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 23 May 2022 08:38 AM IST