हार्दिक का दुखड़ा: राहुल व प्रियंका के कारण नहीं, राज्य के कांग्रेस नेतृत्व से दुखी, भाजपा में जाने के सवाल पर यह बोले

गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का दर्द आज छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि वह राहुल या प्रियंका गांधी के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से व्यथित हैं। भाजपा के फैसलों की तारीफ व उसमें शामिल होने के सवाल पर उन्होंने दो टूक बात कही।

#WATCH | Gujarat Congress Working Pres Hardik Patel speaks on speculations about him joining BJP