खुशखबर: देशभर में मुफ्त टीकाकरण आज से, कोविन एप पर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं

उधर, कोरोना संक्रमण घटने के कारण सोमवार से बंगलूरू में बस सेवाएं बहाल की जा रही हैं। रविवार को बंगलूरू मेट्रापोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (बीएमटीसी) ने घोषणा की कि वह 21 जून से 2 हजार बसों को शुरू करेगा। ये बंगलूरू शहर से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएंगीं।

Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) will operate 2,000 services on major routes of Bengaluru city from June 21, between 6 am to 7 pm. Vaccination is mandatory for all staff: PRO, BMTC