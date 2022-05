{"_id":"62832690149cd97cab6ffd69","slug":"gyanvapi-survey-hearing-in-supreme-court-today-doubt-on-filing-report-to-be-presenting-in-court-news-in-hindi","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Survey: सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, वाराणसी न्यायालय में पेश होने वाली सर्वे रिपोर्ट पर सस्पेंस","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 17 May 2022 10:07 AM IST