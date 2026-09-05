गुजरात: अहमदाबाद की सभी अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

गुजरात के अहमदाबाद में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर की सभी अदालतों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इसे लेकर सामान्य कार्रवाई कर रही है।

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