गुजरात: अहमदाबाद की सभी अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस
एएआई, अहमदाबाद Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 05 Sep 2026 03:04 PM IST
सार
शनिवार को अहमदाबाद की सभी अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
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गुजरात के अहमदाबाद में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर की सभी अदालतों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इसे लेकर सामान्य कार्रवाई कर रही है।
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बता दें कि गुरुवार को सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ई-मेल मिलते ही कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। कार्यालय में मौजूद करीब 270 अधिकारी और कर्मचारियों को इमारत से निकालकर परिसर में जाने को कहा गया। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम ने बेसमेंट से लेकर सातवीं मंजिल तक गहनता से जांच की। करीब दो घंटे तक चली जांच के बाद धमकी को हॉक्स करार दिया गया। हालांकि इसके बाद भी अधिकांश कर्मचारी कार्यालय में नहीं बैठे, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ।
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