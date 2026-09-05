फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Gujarat: Threat received to blow up all courts in Ahmedabad; police on high alert following email.

गुजरात: अहमदाबाद की सभी अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

Sat, 05 Sep 2026 03:04 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएआई, अहमदाबाद
एएआई, अहमदाबाद Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 05 Sep 2026 03:04 PM IST
सार

शनिवार को अहमदाबाद की सभी अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। हालांकि पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Gujarat: Threat received to blow up all courts in Ahmedabad; police on high alert following email.
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : ANI

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गुजरात के अहमदाबाद में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। शहर की सभी अदालतों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इसे लेकर सामान्य कार्रवाई कर रही है।  

विज्ञापन


बता दें कि गुरुवार को सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे ई-मेल मिलते ही कार्यालय परिसर में अफरातफरी मच गई। कार्यालय में मौजूद करीब 270 अधिकारी और कर्मचारियों को इमारत से निकालकर परिसर में जाने को कहा गया। मौके पर पहुंची बम निरोधक टीम ने बेसमेंट से लेकर सातवीं मंजिल तक गहनता से जांच की। करीब दो घंटे तक चली जांच के बाद धमकी को हॉक्स करार दिया गया। हालांकि इसके बाद भी अधिकांश कर्मचारी कार्यालय में नहीं बैठे, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ।
विज्ञापन



 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed