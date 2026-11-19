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गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने खेड़ा जिले में ओएनजीसी के एक तेल कुएं से लगभग 8,000 लीटर कच्चा तेल चुराया और उसे ओएनजीसी के ही एक टैंकर में भरकर अहमदाबाद के एक पार्किंग प्लॉट में ले गए, ताकि उसे अवैध रूप से बेचा जा सके। वटवा जीआईडीसी में विंजोल रिंग रोड के पास पंचरत्न फ्लोरा फ्लैट्स के पीछे हैप्पीभाई भरवाड़ की पार्किंग में की गई छापेमारी के दौरान लगभग चार लाख रुपए कीमत का चोरी किया गया तेल बरामद किया गया। यहां आरोपी ओएनजीसी के एक टैंकर से कच्चा तेल निकालकर एक ट्रक में लगे टैंक में भर रहे थे।