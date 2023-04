Gujarat: गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक और झटका, छह पार्षदों ने झाड़ू छोड़ कमल उठाया

गुजरात की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल आप के छह पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले बीते साल भी चार पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में आप के छह पार्षदों ने भाजपा का हाथ थाम लिया।

#WATCH | Gujarat: 6 AAP corporators from Surat joined BJP in the presence of state Home Minister Harsh Sanghavi (14/04) pic.twitter.com/Glc2jZAVPU