महाराष्ट्र: धारावी से अच्छी खबर, आज पहली बार कोरोना आंकड़ा शून्य

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी ‘हाट स्पाट’ बनी हुई थी। वहीं अब कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई और धारावी दोनों ही सामान्य होने की राह पर लौट रही है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से शुक्रवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में शुक्रवार को पहली बार कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है।

For the first time since #COVID19 outbreak, zero positive cases reported in Mumbai's Dharavi, today.