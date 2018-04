हम एक आधुनिक दुनिया में रहते हैं, जहां हर रोज किसी न किसी वजह से पार्टी होती रहती है। हफ्ते भर के काम की थकान और प्रेशर को कम करने के लिए अधिकतर लोग पार्टी करना पसंद करते हैं। आज के दौर में जब हम पार्टी करते हैं, या फिर ऑफिस की किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो औपचारिकता के लिए एक वाइन का गिलास लेकर बैठना ही पड़ता है। यह जाहिर सी बात है कि पार्टी करेंगे तो हैंगओवर होगा, लेकिन हैंगओवर कभी-कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है।अक्सर लोग हैंगओवर के बाद ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हैंगओवर खत्म होने के बाद किसी को भी पछतावा या बुरा महसूस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप पार्टी एवं ड्रिंक करना पसंद करते हैं तो आपको अक्सर हैंगओवर का सामना करना पड़ता होगा। जो आपको बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर करता है जिससे आपकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है। कई लोग अपने स्वास्थ्य स्थिति को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। लेकिन हमें चिंतित होने की जगह उन उपायों की तलाश करनी चाहिए जो अगली सुबह खराब न होने दे। हैंगओवर ग्रसित लोगों को आम तौर पर जी मचलना, पेट में तकलीफ, सिरदर्द, चक्कर आना और नींद में असुविधा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह कहना वास्तव में असंभव है कि हैंगओवर से बचने के लिए कितनी मात्रा में शराब लेनी चाहिए। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है उस दिन वह कैसी हालात में है और शराब पीने से पहले ही थका हुआ या डिहाईड्रेट है।हैसलैब होम्योपैथिक ने एक ऐसी ही दवा बनाई है जिसका नाम है “गो पार्टी"। गो पार्टी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवाई के इस्तेमाल से आप हैंगओवर से निजात पा सकते हैं। यह दवा खास कर उन लोगों के लिए बनाई गयी है, जिन्हे पार्टी करना बहुत पसंद है। जो लोग हैंगओवर के डर से पार्टी करने से कतराते हैं वह भी अब पार्टी का खुल कर मजा ले सकते हैं और वह भी बिना हैंगओवर की चिंता किये।कम्पोजीशन - CINCHONA 3X, LOBELIA INF. 3X, NUX VOM 3X, QUERICUS GLAND SPIC 2X, RANUCULUS B 3X, ZINCUM MET 3X.खुराक - Adults (age 21 and above), Take 2 caplets before your first drink. Take 1 more caplet after 2-3 drinks or as directed by your physician.